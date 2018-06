Chuva forte alaga avenida na zona leste de São Paulo A forte chuva que atingia parte da capital paulista desde a tarde desta segunda-feira, 12, e deixou as zonas leste, sul, sudeste e a Marginal do Pinheiros em estado de atenção provocou pelo menos um ponto de alagamento intransitável na cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), por volta das 19h15, os motoristas estavam impedidos de trafegar pela Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, na altura da Avenida Afonso de Sousa Sampaio, na zona leste de São Paulo. No mesmo horário, o temporal atingia principalmente os bairros Cidade Tiradentes e Guaianases, na zona leste e já chegava à zona norte, atingindo o bairro Tremembé. No ABC paulista, a chuva era forte no município de Itaquaquecetuba. Até às 19h15, o Corpo de Bombeiros havia registrado cinco quedas de árvores, no bairro Vila Mercês, na zona sul da cidade, onde os moradores ficaram sem luz durante pelo menos meia hora. Ninguém se feriu. Já a Defesa Civil ainda não havia registrado nenhuma ocorrência referente ao temporal.