Chuva forte atinge cinco Estados nesta sexta

A presença de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva no sul do Mato Grosso do Sul, em boa parte de São Paulo, no norte do Paraná e no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 3, segundo alerta da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec).

Em alguns momentos, poderão ocorrer chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento entre 50 e 60 km/h, especialmente no sudoeste, oeste, centro-sul e leste de São Paulo, de acordo com a Sedec.