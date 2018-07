Chuva forte atinge várias regiões do Rio Chove forte esta tarde em várias regiões do Rio de Janeiro e do Grande Rio, segundo informações da Globo News. O temporal já está causando problemas em bairros na zona oeste da cidade. A chuva também atinge a Baixada Fluminense. No município de Duque de Caxias a água começa a invadir casas. Em São João do Meriti, a água invadiu três casas numa das avenidas da cidade. A Geo-Rio, órgão da Prefeitura, prevê chuva forte para as próximas horas e faz um alerta para que as pessoas permaneçam em locais seguros. A ponte Rio-Niterói foi fechada por causa das chuvas e dos fortes ventos e não há previsão para abertura.