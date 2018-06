Chuva forte deixa bairros de São Paulo em atenção A forte chuva que atingiu parte da capital paulista deixou em estado de atenção as zonas norte, oeste e a Marginal do Pinheiros, na tarde desta sexta-feira. Os bairros mais atingidos foram Pirituba, Perus, Freguesia do Ó e Lapa. Até as 17h45, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) não havia registrado pontos de alagamento e os bombeiros não tinham informações de ocorrências causadas pela chuva.