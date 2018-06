Chuva forte deixa regiões de SP em estado de atenção A chuva forte que atingiu São Paulo deixou as zonas norte, oeste, centro e a marginais do Tietê e do Pinheiros em estado de atenção desde às 17h25, por causa da possibilidade de alagamentos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a pancada foi mais intensa nos bairros das zonas oeste e norte, como Freguesia do Ó, Jaraguá, Limão, Vila Leopoldina e Lapa. Na Grande São Paulo, choveu forte em Mairiporã e Cajamar. Ainda não há registro de alagamentos oficiais nem ocorrências causadas pela chuva. De acordo com informações de um ouvinte-repórter da Rádio Eldorado AM, há um alagamento na altura do número 1300 da Avenida Interlagos, sentido bairro, que já complica o trânsito na região. Previsão do tempo A Zona de Convergência do Atlântico Sul - ou "zacas"- determina tempo chuvoso até o início da semana na maior parte do Estado de São Paulo. A frente fria quase parada sobre o litoral do Sudeste e o ar quente e úmido que chega da região amazônica organizam mais nuvens carregadas e ainda há risco de temporais , segundo o meteorologista da empresa Climatempo André Madeira. Com o céu encoberto, a temperatura não passa dos 24 graus na capital. A madrugada fica mais fresca, com 18 graus. O sol deve aparecer só um pouco no oeste paulista. Neste domingo e na segunda-feira, a instabilidade persiste e o tempo não muda muito, mas a probabilidade de tempestades diminui. A terça-feira segue chuvosa nas praias por causa dos ventos úmidos do mar. Na capital e no interior, o sol reaparece e a temperatura sobe para 28 graus, mas ainda deve chover. Uma nova frente fria chega na quarta-feira, trazendo mais nuvens de chuva para São Paulo. Nesta sexta-feira, a mínima foi de 20,1 e a máxima de 25,2 graus, com 17,4 milímetros de chuva até as 10 horas no Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana, na zona norte. O acumulado de chuva neste mês somava 61,5 milímetros. O índice normal é de 237,5 milímetros.