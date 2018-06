Chuva forte deixa regiões de SP em estado de atenção A chuva forte que atinge algumas regiões da capital paulista na noite desta segunda-feira, 6, já deixa as zona norte e oeste, a região central e a marginais do Tietê e do Pinheiros em estado de atenção por causa da possibilidade de alagamentos. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a pancada estava mais intensa principalmente em bairros das zonas norte e oeste, além de trechos da Marginal do Tietê. No ABC paulista, o temporal é mais intenso no município de São Bernardo do Campo. Até as 19h30, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para ocorrências causadas pelo temporal e o CGE também não tinha confirmação sobre pontos de alagamento.