Chuva forte deixa regiões de SP em estado de atenção A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo por volta das 14 horas deste sábado, 10, deixou algumas regiões em estado de atenção, como as zonas sul e oeste e Marginal do Pinheiros, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. A chuva estava se deslocando, às 14h45, para a região Leste, que também poderá entrar em estado de atenção, de acordo com o CGE. Pelo menos um ponto de alagamento transitável já se formou, na rua Vergueiro, próximo à avenida Ricardo Jafet.