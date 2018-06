Chuva forte deixa rodovias estranguladas na volta do feriado

O feriado que comemora os 456 anos de São Paulo terminou complicado para os paulistanos que tentam acessar a capital pelas estradas desde o fim da tarde desta segunda-feira, 25, aniversário da cidade. Todas as rodovias que chegam a São Paulo têm trânsito complicado devido ao excesso de veículos ou complicações nas vias decorrentes da forte chuva que atinge boa parte do Estado. Em Cotia, na região metropolitana, um carro foi engolido no desabamento de uma barreira na rodovia que liga Itapevi à Rodovia Castello Branco.

A capital, no entanto, registra apenas 4 km de lentidão.

A Rodovia Presidente Dutra tem vários pontos de lentidão, nos dois sentidos. Na chegada à capital, o pior trecho está localizado em Guarulhos, do km 215 ao 222, e do 229 ao 230, onde há excesso de veículos e chove moderadamente. No sentido interior, há morosidade do km 210 ao 212 e do 189 ao 187.

A Rodovia Anhanguera tem engarrafamento no sentido capital em três trechos: do km 26 ao 24, em Perus, zona norte; em Jundiaí, do 38 ao 36 e do 70 ao 55. Rm Campinas, a lentidão na rodovia vai do 102 ao 97.

A Castello Branco tem engarrafamento do km 56 ao 37 e do km 33 ao 29, na região de Barueri e Santana de Parnaíba. A rodovia SP 29, que liga Itapevi à Castello, teve uma queda de barreira no km 43. A pista está parcialmente interditada.

A pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares está totalmente interditada na altura do km 90, devido a uma queda de barreira, ocorrida por volta das 19h desta segunda-feira. O trânsito está fluindo no sistema de 'siga e pare' (quando somente os carros de um sentido trafegam, enquanto os do outro sentido aguardam). Não houve vítimas, apenas morosidade do km 95 ao 91, na região de Araçoiaba da Serra.

No início desta tarde, o fluxo de veículos já havia sido interrompido nos dois sentidos, devido a uma interdição total das pistas, decorrentes de um alagamento na região de em São Roque.

Um ponto de alagamento intransitável interdita a Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 283, em Embu, na pista sentido São Paulo, desde às 13h30 desta tarde.

Litorâneas

As rodovias Tamoios, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz têm trânsito intenso e com paradas no sentido capital, mas não há interdição de pista ou deslizamento de terra. A rodovia Rio-Santos, tem tráfego parado do km 211 ao 214, em São Sebastião, na região de Bertioga, devido ao excesso de veículos.

Na volta da Baixada Santista, as rodovia dos Imigrantes, Anchieta e Cônego Domenico Rongoni. A Anchieta tem congestionamento em dois pontos, do km 54 ao 40 e do 26 ao 13. A Imigrantes tem morosidade do km 26 ao 16 (no trecho de serra), e Cônego Domenico Rongoni tem trânsito lento do km 250 ao 270.