Chuva forte deixa São Paulo em estado de atenção A chuva forte que atingia parte da capital paulista às 16h40 desta terça-feira, 27, fez com que o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) decretasse estado de atenção para a zona norte, a região central e a Marginal do Tietê, por conta do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, o temporal atingia principalmente os bairros Freguesia do Ó e Casa Verde. Na Grande São Paulo, às 16h40 horas, a chuva variava de leve a moderada nos municípios de Santana de Parnaíba e Osasco. Até às 16h40, o CGE não havia registrado nenhum ponto de alagamento. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também não haviam registrado nenhuma ocorrência referente ao temporal.