Chuva forte deixa zona leste de SP em estado de atenção A forte chuva que atingiu parte da zona leste de São Paulo no início da noite desta quinta-feira, 8, fez com que o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) decretasse estado de atenção para a região, às 18h05, por conta do risco de alagamentos. Por volta das 18h45, o temporal atingia principalmente os bairros Carrão, Vila Matilde, Aricanduva, Penha, Vila Formosa e Vila Prudente. Porém, ainda não havia registros de alagamentos, mas previsão de queda de granizo na região. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não haviam registrado nenhuma ocorrência referente ao temporal. Nesta tarde, uma forte e rápida pancada de chuva atingiu parte da zona sul e da Marginal do Pinheiros deixando as duas regiões em estado de atenção. Também foram registrados temporais com queda de granizo em Guarulhos, na Grande São Paulo, inclusive na região do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, onde o presidente norte-americano, George W. Bush, desembarca ainda nesta noite.