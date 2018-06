Chuva forte deixa zona norte de SP em estado de atenção A forte chuva que caía no começo da tarde desta segunda-feira, 26, deixou a zona norte de São Paulo em estado de atenção. A situação foi decretadas às 14h05 pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. A chuva atingia a região da Cantareira, principalmente os bairros de Jaçanã e Tremembé. Segundo o CGE, a chuva tende a se intensificar durante as próximas horas e atingir as zonas leste e oeste. Porém, a cidade não registrava pontos de alagamento até às 14h26.