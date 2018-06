Chuva forte deve atingir 18 Estados e o DF

Deve chover forte em 18 Estados e no Distrito Federal hoje, segundo previsão da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. O alerta é para os Estados do Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia, além do Distrito Federal.

Entre hoje e amanhã, as áreas de instabilidade tropicais mantêm as condições de pancadas de chuva no Amapá, em Rondônia, em Roraima, no Acre, no Tocantins, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco e no sul, sudeste e sudoeste da Bahia.

Persiste o alerta de que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas, particularmente nas regiões do centro-oeste da Paraíba e de Pernambuco. Na Bahia, a chuva será acompanhada de rajadas de vento entre 40 e 50 km/h. O alerta também é válido para o leste e Recôncavo Baiano.