Chuva forte deve atingir nove Estados do Norte e Nordeste As defesas civis de nove Estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto a possível ocorrência de chuva forte entre esta terça-feira, 13, e a próxima quinta-feira, 15. De acordo com a Sedec, no Nordeste, há risco de chuva forte, ainda nesta terça-feira e quarta-feira, 14, em Sergipe, centro-sul do Ceará, oeste da Paraíba e centro-oeste de Pernambuco. A chuva será provocada pelo deslocamento de uma frente fria do litoral baiano. Entre esta terça e quinta-feira, o alerta de tempo chuvoso foi reforçado para todo o Estado da Bahia. Áreas de instabilidade tropical mantêm as condições de chuva, no Maranhão e no Piauí; há risco de chuva forte acompanhada de raios no centro-sul do Estado. Já no Norte do País, entre esta terça e quinta-feira, o alerta vale para os Estados do Pará e do Tocantins. No centro-sul do Pará, há risco de chuva forte acompanhada de raios. No Tocantins, a presença de uma frente fria no litoral do Sudeste provocará pancadas de chuva, com a possibilidade de raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A Sedec recomenda que a população evite a permanência em áreas sob risco de alagamentos, deslizamento de terra e escorregamento de pedras, como zonas ribeirinhas, baixadas, morros e encostas. É aconselhável também que o cidadão busque abrigo em lugares que ofereçam proteção contra raios e ventos fortes. As defesas civis estaduais podem orientar a comunidade sobre como se proteger de eventos meteorológicos potencialmente danosos. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).