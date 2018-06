Chuva forte e frio devem atingir SC e RS, alerta Sedec

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as Defesas Civis dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul quanto à possibilidade de chuva forte e frio intenso entre hoje e amanhã. A secretaria recomenda que a população evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de alagamentos e enchentes nas áreas ribeirinhas, deslizamento de encostas, morros e barreiras.

De acordo com a Sedec, os temporais poderão ser acompanhados por raios, ventos de até 60 quilômetros por hora e granizo. No litoral dos dois Estados, as rajadas de vento poderão atingir os 70 quilômetros por hora. A atuação de uma nova massa de ar de origem polar na região Sul provoca queda de temperatura nos dois Estados. Pode haver ocorrência de frio intenso, com as temperaturas mínimas variando entre 1ºC e 4ºC, nas áreas mais altas, e entre 6ºC e 11ºC, nas demais regiões.

Na próxima madrugada, o ar frio favorece a formação de geada no Rio Grande do Sul e no meio-oeste e Planalto Sul de Santa Catarina. A secretaria recomenda que os agricultores sejam orientados a tomarem as medidas preventivas necessárias para minimizar os efeitos da geada e recomenda uma atenção especial aos moradores de rua durante esse período. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).