Chuva forte, frio intenso e geada atingem RS e SC

As defesas civis dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuva forte, baixas temperaturas e formação de geada. De acordo com a Sedec, entre a noite desta segunda-feira, 6, e a tarde de terça-feira, áreas de instabilidade associadas a uma nova frente fria provocarão pancadas de chuva em Santa Catarina e no centro-norte e leste do Rio Grande do Sul. Em alguns momentos, há risco de temporais isolados com raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Na quarta-feira, uma nova massa de ar de origem polar atingirá o Sul do Brasil e provocará frio intenso no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As temperaturas mínimas nos dois Estados oscilarão entre zero a três graus, nas áreas mais altas, e entre quatro e oito graus, nas demais regiões. Na madrugada, o ar frio favorecerá a formação de geada no Rio Grande do Sul, exceto no litoral, e no Planalto Sul de Santa Catarina. A Sedec recomenda atenção especial aos moradores de rua e orienta os agricultores para que tomem as medidas preventivas necessárias para minimizar os efeitos da geada. Os alertas foram baseados em informações do Centro Nacional de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).