Chuva forte pode atingir 17 Estados

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou na segunda-feira, 2, alerta de chuva forte - que podem ser acompanhadas de descargas elétricas e ventos de até 60 km/h - às defesas civis de 17 dos Estados. Os Estados avisados foram Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Amapá e Roraima. O alerta é válido até a próxima quarta-feira. Os alertas preventivos emitidos para RS, SC, AL, MA, PI, CE, PE e PA são baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os demais alertas são baseados em informações do Cptec.