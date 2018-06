Chuva forte provoca alagamentos em São Paulo A chuva forte que atingiu a capital paulista desde a tarde desta segunda-feira, 28, deixou todas as regiões em estado de atenção e já provocou pelo menos seis pontos de alagamentos na cidade, sendo três intransitáveis. Até as 18h30, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha sido acionado para atender ocorrências provocadas pelo temporal. O estado de atenção, para alertar sobre a possibilidade de alagamentos, foi decretado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) às 17h40. A pancada era mais intensa nas zonas leste e sul. Já Grande São Paulo, a chuva forte atingiu os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 18h30, os motoristas estavam impedidos de trafegar em duas faixas da Avenida Doutor Ricardo Jafet, sentido Santos, junto ao Viaduto Saioá. Um outro alagamento ocupava totalmente a Praça Leonor Kaupa, sentido bairro. O tráfego também estava bloqueado nos dois sentidos da Avenida Luís Ignácio de Anhaia Mello, altura da Avenida Salim Farah Maluf.