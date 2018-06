Chuva fraca atinge grande parte do país nesta quinta

A instabilidade climática deve continuar nesta quinta-feira, 24, entre o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, devido à Zona de Convergência de Umidade, que será reforçada por uma frente fria no sul do Sudeste do país

Segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), no Espírito Santo, Rio, interior de Minas, Goiás, Mato Grosso, centro-sul e oeste de Tocantins, centro-sul do Pará, Roraima, Acre e Amazonas deve ocorrer volume de chuva significativo.

Em São Paulo, as chuvas deverão se concentrar no litoral. No centro-leste do Estado chove de forma localizada e fraca. No litoral da Região Sul, o dia também será com chuva fraca e ventos entre moderados e fortes com rajadas ocasionais em toda a costa desta Região, de São Paulo, Rio e Espírito Santo.

Em grande parte do Nordeste o dia será de sol entre poucas nuvens e muito calor. No interior umidade do ar estará baixa e deve ficar abaixo de 30%.