Chuva fraca mantém estado de atenção no Rio

SÃO PAULO - Em razão do mau tempo, os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim (Galeão), no Rio, operam por instrumentos desde o início da manhã deste sábado segundo a Infraero. Há registro de atrasos nas chegadas e nas partidas domésticas nos dois aeroportos. Até as 9 horas, o total de voos com atraso superior a 30 minutos não passou dos 12%.

O Centro de Operações do Rio e a Defesa Civil mantêm desde as 6 horas de quinta-feira, 12, a cidade do Rio em estado de atenção. Até o momento não há registro de ocorrências graves na cidade.

A chuva intermitente, apesar de fraca, coloca em atenção as regiões consideradas de risco. Nesta manhã de sábado, 14, a chuva deu uma trégua, mas há previsão de precipitações para todo o dia.