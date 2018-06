Chuva interrompe trabalhos de resgate em Ilhota-SC

Os trabalhos de resgate de famílias que continuam isoladas no município de Ilhota, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foram interrompidos por um curto período no começo da tarde deste sábado, 29, segundo a Defesa Civil do Estado. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Defesa Civil foca esforços no Morro do Baú Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Uma pancada de chuva rápida obrigou as equipes dos cerca de 20 helicópteros que tentam resgatar as pessoas que residem no Morro do Baú a interromper o trabalho. Segundo a Defesa Civil, a chuva durou um período pequeno de tempo e os trabalhos já foram retomados. O número de mortes em decorrência das chuvas chega a 109, segundo a Defesa Civil do Estado, com o registro de 78.707 desalojados e desabrigados, sendo 27.410 desabrigados e 51.297 desalojados. Dezenove pessoas continuam desaparecidas. Policiamento Três helicópteros do Comando Geral de Operações Aéreas da Defesa Civil de Santa Catarina estão em policiamento ostensivo nas regiões do Alto Vale do Itajaí, desde sexta-feira, 28, para evitar saques, principalmente em grandes centro comerciais. Segundo o subcomandante da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Maciel, o policiamento ostensivo está atuando para garantir a segurança da população nestas áreas afetadas pelas fortes chuvas do último final de semana. "As pessoas que circularem nas ruas após às 22 horas nestas localidades, poderão ser paradas e revistadas", explica.