Chuva interrompe tráfego em rodovia de Santa Catarina

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

A forte chuva que atingiu o Estado de Santa Catarina nos últimos dias atrapalha o tráfego de veículos em alguns trechos de rodovia federal catarinense.

Por volta das 6h30 desta quinta-feira, 13, o trânsito foi interrompido no trecho do km 404 da Rodovia BR-101, em Araranguá, no sentido Sul/Norte em decorrência de água sobre a pista nos quilômetros 404 e 409.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o desvio pode ser feito pelos municípios de Ermo, Turvo, Meleiro, Forquilhinhas e Criciúma, mas somente para automóveis, que devem sair da BR-101 no km 426. Já no município de Paulo Lopes, o trânsito voltou ao normal após a queda de barreira ocorrido na altura do km 258, da Rodovia BR-101.