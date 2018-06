Chuva isola cidade no interior de São Paulo Os 7 mil moradores da pequena Santo Antônio do Aracanguá, a 555 quilômetros de São Paulo, estão isolados depois que as chuvas dos dois últimos dias derrubaram 15 pontes e interditaram os acessos que levam à cidade. Servidores da prefeitura tentavam nesta terça-feira, 16, abrir uma estrada por dentro de uma fazenda para servir de acesso ao município. Até o início da tarde, o acesso à cidade era possibilitado somente a pé. Por volta das 22 horas de segunda-feira a ponte sobre o córrego da Mata, na vicinal Roberto Junqueira de Andrade, principal via de acesso à cidade, foi levada pelas águas e arrastou um carro. A motorista Fernanda Ribeiro Barros, 29 anos, foi arrastada por mais de 100 metros. Ela só foi salva por moradores e homens do Corpo de Bombeiros porque conseguiu segurar em galhos de árvores e esperar a chegada de ajuda por mais de meia hora. Até a manhã desta terça-feira seu carro não tinha sido retirado do fundo do córrego. Além dos moradores da cidade, a população de outros sete bairros da zona rural também ficou ilhada com a queda de pontes e bueiros e buracos abertos nas estradas. O município é um dos maiores produtores de leite do interior do Estado, mas a produção não chega ao laticínio Balkis, responsável pela marca de queijo dos supermercados Pão de Açúcar. Por falta de leite, o Balkis enfrenta uma quebra de 30% na fabricação dos seus queijos. "Estamos com muito leite estocado e será muito difícil leva-lo à cidade por causa da precariedade das estradas", disse o pecuarista Edivaldo Noriato, que nesta terça-feira tentava improvisar uma passagem por um bueiro caído para levar sua produção à cidade. O prefeito interino de Aracanguá, Benedito Ismael Rodrigues (PPS), decretou estado de emergência. De acordo com o diretor de obras de Aracanguá, Clézio Carvalho, o município precisará de no mínimo R$ 2,5 milhões para consertar os estragos causados pelas chuvas. Segundo ele, na última quinta-feira choveu 120 milímetros em menos de uma hora e na segunda-feira, 292 milímetros durante todo o dia. Segundo ele, há mais de 40 anos não chovia neste volume em Aracanguá.