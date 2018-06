Chuva mata pelo menos 4 em Niterói Seis pessoas ficaram soterradas depois que uma pedra, com aproximadamente duas toneladas, desabou sobre três casas na madrugada de hoje no morro do Pires, em Niterói, no Grande Rio. Foram encontrados os corpos de Alcemir de Souza, de 67 anos; da menina Vitoria, de 3 anos, que seria neta dele; de Hamilton Santos, 38 anos; e de Marlete Santos, de 35 anos; Os bombeiros estão nesse momento procurando por Kevin, de 8 anos, e Fabricio de 12, filhos do casal.