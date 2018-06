Chuva no RS poderá diminuir nesta quinta-feira

A chuva deve dar uma trégua ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 7, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O deslocamento de uma frente fria causará a entrada do ar um pouco mais frio no Estado. Mas, entre o nordeste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, o dia ainda será chuvoso e poderá ocorrer acumulados de chuva significativos.

Nas demais áreas de Santa Catarina haverá chuva localizada. Ao longo do dia a frente fria desloca-se para nordeste pelo oceano e alinha um canal de umidade sobre o Paraná, São Paulo, oeste e sul de Minas, Centro-Oeste e Norte do Brasil onde dará condições para pancada de chuva, que poderá ser forte em alguns pontos.

No Rio deverá ter mais aberturas de sol e a chance de chuva é maior nas áreas serranas e no final do dia. O dia será com variação de nuvens no centro-sul da Bahia, no Espírito Santo, no leste de Minas, no centro-norte do Rio e em Roraima.

Nas outras áreas do Nordeste o calor e a umidade do ar elevadas continuarão provocando chuva em forma de pancadas. A temperatura sofrerá uma queda no Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina e do Paraná.