Chuva põe SP em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção nas zonas central, norte, sul e oeste de São Paulo, por causa do temporal que desabou sobre a capital paulista no início da noite deste sábado. Os bairros mais atingidos pela forte chuva, acompanhada de trovoadas e ventania, foram os do Ipiranga, Jabaquara e Vila Mariana, na região sul, e os de Vila Medeiros, Vila Guilherme e Vila Maria, na área norte. Apesar disso, até pouco depois das 20h, não havia registro de alagamentos ou de ocorrências graves relacionadas à chuva, no Corpo de Bombeiros ou na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).