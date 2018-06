Chuva prejudica o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira A chuva forte que atingiu São Paulo no início da manhã desta quinta-feira provocou diversos pontos de alagamento na cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, já são 18 os pontos de alagamento espalhados pela capital paulista, mas apenas o da Avenida das Nações Unidas com a Avenida Octalles Marcondes Ferreira, em ambos os sentidos, na região sul, era intransitável. Outros pontos de alagamento foram registrados na Avenida Roque Petroni Jr. na esquina com a Rua Jaceru, em Santo Amaro; também na altura do nº 2.200 da Avenida Cupecê; na altura do nº 4.500 da Avenida Sabará; no trecho 200 metros antes da saída do Túnel Max Feffer no sentido centro-bairro, na marginal Pinheiros, próximo de Interlagos e na Avenida 23 Maio próximo ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Às 7h30, permaneciam em estado de atenção as zonas oeste e sul. As demais áreas estavam em observação.