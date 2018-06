Chuva provoca 123 km de congestionamento em SP Devido à chuva que cai na capital paulista desde o início da manhã de hoje, o trânsito na cidade já atinge o segundo maior índice de congestionamento do ano, no período da manhã, com 123 quilômetros. O índice foi registrado às 9 horas (às 9h30, o congetionamento chegava a 12 km). Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os piores trechos são a Marginal do Tietê, em toda extensão no sentido Castello Branco; a avenida dos Bandeirantes tem trânsito ruim em toda extensão no sentido Marginal do Pinheiros e até o Aeroporto de Congonhas, no sentido Imigrantes. O corredor norte-sul está com trânsito congestionado desde a avenida Interlagos até o viaduto Santa Generosa.