Chuva provoca a morte de duas crianças no interior paulista A chuva forte do fim de semana causou a morte de dois garotos de 10 anos de idade na cidade de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Os meninos tentavam, no início da noite de sábado, fugir do temporal quando foram arrastados pela enxurrada e caíram num canal do córrego da Mula, na periferia da cidade. Os garotos tentaram nadar, mas foram levados pelas águas que subiram quatro metros acima do nível normal. Os corpos só foram encontrados no domingo. Um deles foi localizado numa galeria do município vizinho de Rubinéia, a uma distância de mais de quatro quilômetros. A tragédia levou a população a cobrar a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade. A mais próxima fica no município de Jales, a 44 quilômetros de distância. Segundo os moradores, se houvesse bombeiros na cidade, as mortes poderiam ser evitadas. Nesta segunda-feira, os responsáveis pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga informaram que será aberta uma unidade em Santa Fé do Sul ainda este ano. A Polícia Civil, que abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, vai investigar se a Prefeitura da cidade tem responsabilidade ao deixar o canal correr a céu aberto.