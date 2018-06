Chuva provoca alagamentos e deixa SP em atenção A chuva forte que atingiu a capital paulista na tarde desta quinta-feira, 2, deixou todas as regiões da cidade em estado de atenção por causa da possibilidade de alagamentos que bloqueassem o trânsito. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a pancada foi mais intensa principalmente na região central e nas zonas leste e oeste. Até as 15h45, o CGE tinha registrado dois pontos de alagamento transitáveis. Um deles tomava os dois sentido do Túnel Cidade Jardim, no centro da cidade. Já o outro trecho alagado estava na Rua Eusébio Matoso, sentido bairro, próximo à Rua Bento Farias, na zona oeste. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), até às 15h45 o trânsito seguia tranqüilo neste feriado de Finados e não havia registro de acidentes. No mesmo horário, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha sido acionado para atender ocorrências provocadas pelo temporal.