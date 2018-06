Chuva provoca alagamentos em São Paulo A chuva que atinge bairros da capital já provocou pelo menos seis pontos de alagamentos, principalmente na Marginal do Pinheiros. Até as 20h45, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) havia registrado pelo menos um alagamento intransitável na Avenida Ministro Lauro Ferreira de Camargo, perto da Avenida Eliseu de Almeida, sentido bairro. A intensidade da chuva já diminuiu, mas o CGE mantém em as zonas sul, centro, oeste, norte e as marginais do Tietê e do Pinheiros em estado de atenção. Há registro de chuva fraca em praticamente toda capital, com exceção do Ipiranga, na zona sul, onde a pancada é moderada. Na região do córrego Pirajussara, na zona oeste, a chuva aumentou bastante o nível da água, mas não houve transbordamento. O Corpo de Bombeiros ainda não foi acionado para ocorrências causadas pela chuva. Os demais pontos de alagamento transitáveis estão localizados na pista expressa da Marginal do Tietê, perto da Ponte Atílio Fontana, sentido Lapa-Penha; na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, próximo do muro do Jóquei; na Marginal do Pinheiros, na altura da Rua Gerivatiba, sentido Interlagos; na pista expressa da Marginal do Pinheiros, próximo da Ponte Eusébio Matoso, sentido Interlagos e também na Avenida Maria Coelho Aguiar, perto da Ponte João Dias, sentido bairro.