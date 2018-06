Chuva provoca desabamento de prédio de três andares em Salvador

SALVADOR - Um imóvel de três pavimentos desabou na tarde desta quarta-feira, 9, no bairro periférico de Massaranduba, em Salvador, deixando um número incerto de pessoas soterradas, segundo a Coordenadoria de Defesa Civil (Codesal). No imóvel havia um ponto comercial vago no térreo e moravam duas famílias, nos dois andares acima.

O Corpo de Bombeiros está no local para socorrer as vítimas. Foi o 11º desabamento causado pela chuva registrado pela Codesal só nesta quarta.

Em outra ocorrência grave, um deslizamento de terra na encosta do histórico bairro de Santo Antônio Além do Carmo atingiu seis imóveis, destruindo um deles completamente.

Não houve feridos, mas as cerca de 150 famílias que moram na encosta, chamada Fazenda Santo Antônio, tiveram de deixar suas casas, por causa dos riscos de mais deslizamentos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre ontem e hoje choveu 193,7 milímetros em Salvador, 62,8% a mais do que o esperado para todo o mês de novembro na cidade (119 milímetros). O clima deve se manter instável no litoral baiano até domingo, mas as pancadas de chuva tendem a ficar menos intensas.