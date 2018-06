Chuva provoca deslizamentos de terra em Petrópolis

SÃO PAULO - Defesa Civil de Petrópolis, no Rio, registrou na madrugada de quinta-feira, 11, 21 ocorrências geradas pelas fortes chuvas que atingiram a região. De acordo com o órgão municipal, não houve nenhum incidente de maior gravidade ou de pessoas feridas.

Com a forte chuva, o índice pluviométrico atingiu 32 milímetros das 0h até as 9h, na base da Defesa Civil da cidade. Ontem, o volume de chuva atingiu os 49 milímetros no mesmo local. Os bairros do Quitandinha, Independência, Alto da Serra, Castelânea e Bingen foram os mais atingidos pela chuva.

Dois deslizamentos de terra ocorreram na Rua Presidente Sodré. Em um deles, a terra atingiu os fundos da casa e ocasionou a queda de uma das paredes da residência. Como há riscos de novos desabamentos, todos os moradores foram alocados em casa de parentes. Em outro, o deslizamento atingiu parcialmente uma residência.

Já no Caxambu, uma árvore tombou e atingiu parte do telhado da residência do solicitante. No Quitandinha, uma pequena barreira caiu atrás da casa, sem maiores consequências. No mesmo bairro, a Defesa Civil orientou a família a deixar o imóvel por conta de um pequeno deslizamento nos fundos da residência.

Durante a tarde, parte de um muro caiu ao lado da unidade escolar da Vila Felipe e interditou a saída dos pacientes que estavam saindo do posto de saúde que fica ao lado do colégio. A equipe da Defesa Civil esteve no local e retirou parte do material que obstruía a passagem das pessoas.

Previsão. Segundo a Defesa Civil municipal, há a previsão de aumento da chuva para à tarde desta quinta e o tempo chuvoso vai se estender até o próximo domingo, 14.