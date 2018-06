Chuva provoca deslizamentos e desabamentos no Espírito Santo

SÃO PAULO - As chuvas que atingem o Espírito Santo, desde a madrugada de quarta-feira, 27, causaram deslizamentos e alagamentos em alguns municípios, além de obrigar ao menos 15 moradores a deixar suas casas.

Em Vitória, no bairro Jesus de Nazareth, 10 pessoas estão desalojadas por causa de um desabamento parcial de um sobrado, provocado por um deslizamento de terra. O mesmo ocorreu no bairro Forte São João, onde uma família deve ser encaminhada para um abrigo da prefeitura. No bairro da Penha e em Caratoíra ocorreram quedas de muros. No Morro da Piedade, uma casa teve as telhas quebradas.

No município de Cariacica foram registrados vários pontos de alagamento. Desabamentos parciais ocorreram em casas em Tucum e Liberdade. Na Serra, além dos alagamentos pontuais, parte de uma casa desabou em Vista da Serra I, e um muro caiu sobre parte de uma casa em Nova Carapina.

Em Vila Velha, cinco pessoas estão desalojadas. Houve um deslizamento de uma encosta em Vale Encantado e no bairro Ilhas das Flores parte de uma casa desabou. Os principais pontos de alagamento são no Centro, Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Santos Dumont e na Avenida Carlos Lindenberg. A Defesa Civil Estadual informou que monitora as áreas afetadas.