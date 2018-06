Chuva provoca fechamento da pista principal de Congonhas A forte chuva que caiu sobre São Paulo no início da noite desta quarta-feira obrigou o fechamento, por mais de duas horas, da pista principal do Aeroporto de Congonhas, que apresentava acúmulo de água. Por volta das 23h50, a pista foi reaberta, mas o fato provocou atrasos na maioria dos aeroportos da região Sudeste do País, segundo a Infraero. Contudo, não houve interrupção total de pousos e decolagens, que se restringiram à pista auxiliar. Tanto Congonhas quanto Guarulhos têm seu movimento bastante reduzido, por causa da instabilidade e insegurança provocadas pela chuva. Muitos dos vôos internacionais que deveriam pousar na capital paulista foram direcionados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e os passageiros ficaram aguardando para seguir viagem para São Paulo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), muitos vôos domésticos também tiveram de ser redirecionados para outros aeroportos. Por volta das 23h30, a situação estava começando a ser normalizada, informou a agência. SP em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção em toda a capital paulista devido às chuvas. Por volta das 21 horas, havia treze pontos de alagamento nas vias da cidade, sendo nove deles intransitáveis. Matéria atualizada às 0h10 com alteração de informações