Chuva provoca queda de árvores e deslizamento de morro em Fortaleza

FORTALEZA - Uma chuva de 148 milímetros, neste sábado pela manhã, em Fortaleza causou estragos na cidade. Houve deslizamentos do morro no Mucuripe, interditando a avenida que passa em frente ao Iate Clube. Dezenas de árvores caíram com a chuva. Avenidas e ruas ficaram alagadas. Três por cento dos semáforos (16) queimaram. Parte do teto do novo Shopping RioMar caiu. A emergência do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) foi alagada. A Defesa Civil não registrou feridos.

Choveu ainda em outras 32 cidades cearenses neste sábado. As maiores chuvas aconteceram em Crateús, Nova Russas, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Campos Sales, todas acima de 30 milímetros.

As chuvas deste sábado foram provocadas por Ondas de Leste e por um Vórtice Ciclônico de Alto Nível vindo do Oceano Atlântico. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de domingo e segunda-feira com mais chuvas no Estado.