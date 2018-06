Chuva provoca recorde de congestionamento em São Paulo A chuva que caiu em São Paulo desde a noite de segunda-feira, 5, contribuiu para que o índice de congestionamento batesse novo recorde. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 foram registrados 109 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas da cidade. A média para o horário, segundo medição feita em 2006, é de 81 quilômetros. O pior trecho de engarrafamento era enfrentado na Radial Leste, que estava com cerca de 16 quilômetros de trânsito parado, na pista sentido centro, da Praça Divinolândia até a Praça Franklin Roosevelt. Dutra Os motoristas que se dirigiam à capital pela rodovia Presidente Dutra encontravam vários pontos de congestionamento por volta das 9h30 desta terça-feira, 06. Na chegada a São Paulo, eram três quilômetros de lentidão nas duas pistas da via, na altura do km 229. Já no km 221, em Guarulhos, na Grande São Paulo, a lentidão chegava a quatro quilômetros na pista lateral. Havia lentidão também em São José dos Campos, na altura do km 147. Eram três quilômetros de trânsito complicado. Segundo a concessionária Novadutra, o motivo para os congestionamentos era o excesso de veículos.