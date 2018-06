Chuva provoca transbordamento de córrego na zona leste A forte chuva que voltou a atingir a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 29, provocou pelo menos cinco pontos de alagamentos e o transbordamento do córrego Tiquatira, na Penha, na zona leste. A intensidade de chuva já diminuiu, mas o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mantém o estado de atenção nas zonas sul, leste, oeste e nas marginais do Tietê e Pinheiros. Por volta das 16 horas, o córrego Tiquatira transbordou no cruzamento das avenidas São Miguel e Dom Hélder Camara. Os veículos ficaram impedidos de trafegar nos dois sentidos por alguns minutos, mas a situação já foi normalizada. Também foram registrados outros quatro alagamentos transitáveis Os bairros mais atingidos foram Jardim Ângela, Cidade Dutra e Grajaú, na zona sul, e principalmente em Itaquera, na zona leste. Até as 16h30, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para atender ocorrências provocadas pelo temporal. Na Grande São Paulo, a pancada foi mais intensa nos municípios de Guarulhos, Mairiporã e Santa Isabel, São Caetano do Sul, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Guararema. Matéria alterada às 16h45 para acréscimo de informações