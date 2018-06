Chuva que castiga Natal faz prefeitura cogitar decretar emergência

NATAL - A chuva que castiga a cidade de Natal desde a quinta-feira, 12, provoca estragos e a prefeitura estuda decretar estado de emergência. Nas últimas 48 horas, choveu o volume previsto para todo o mês e a população, que esperava uma temporada forte para o turismo com a Copa do Mundo, agora está preocupada com deslizamentos de terra, buracos e alagamentos.

A Defesa Civil já retirou famílias de pelo menos 50 casas e 2 edifícios no bairro de Areia Preta, uma das áreas mais atingidas. No bairro de Ponta Negra, um dos principais para o turismo, algumas ruas já estão alagadas. A Fifa cancelou os eventos da Fan Fest, na Praia do Forte, na sexta-feira.

A situação para a indústria do turismo também está muito prejudicada. Lojas que vendem pacotes de passeios locais e pontos de locação dos famosos bugues para passeio nas dunas estão vazias, algumas de portas já fechadas por falta de demanda. A previsão do tempo não é animadora. Deve chover na cidade e na região metropolitana até o dia 23, um dia antes do último jogo da Copa em Natal, entre Itália e Uruguai.