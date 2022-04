Um paraquedista morre e outro está desaparecido após chuva surpreender grupo em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue nas buscas por um paraquedista que desapareceu durante temporal, em Manaus, na sexta-feira, 15. Outra vítima foi encontrada sem vida nas proximidades do distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba - a 27 quilômetros da capital -, na manhã deste sábado, 16, por volta das 7h. O corpo, reconhecido pela família, era o de Ana Carolina Silva.

Os dois faziam parte de um grupo de 14 paraquedistas que foi surpreendido por forte chuva que dificultou o pouso, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Dez conseguiram pousar normalmente, mas quatro tiveram a rota desviada para margem direita do Rio Negro. Dois homens foram localizados e socorridos em bairros da zona oeste da capital.

Leia Também Fim de semana de Páscoa pode ter recorde de frio em 2022 no Sudeste e Sul do Brasil

As buscas pelos dois desaparecidos começaram por volta das 15h da sexta. A ação conta com o efetivo da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), Polícias Militar (PMAM), e Civil (PC-AM), bombeiros e Marinha do Brasil.

Por determinação do governador Wilson Lima, a SSP-AM instalou um gabinete de crise na noite da sexta, com o objetivo de intensificar as buscas. O gabinete foi ativado na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Na tarde de sexta (15) fomos acionado para localizarmos 02 paraquedistas, um homem e uma mulher, que caíram no Rio Negro, mergulhadores e aeronave da SSP fizeram buscas e hoje pela manhã o corpo da paraquedista foi encontrado. As buscas continuam para acharmos o 2° paraquedista. pic.twitter.com/HU0Ju0ZQB1 — Bombeiro Militar do Amazonas (@Bombeiros_AM) April 16, 2022

“Desde o momento que a SSP-AM soube do ocorrido, foram acionados o Corpo de Bombeiros e o helicóptero das forças de segurança para iniciarem as buscas, enquanto se preparava a estrutura da ativação do gabinete de crise”, destacou o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, em nota.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Orleiso Muniz, pede para “quem viu algo caindo nas proximidades da ponte, abaixo, acima ou qualquer lado da margem do Rio Negro” informe os bombeiros por meio das redes sociais.