Chuva volta a atingir grande parte do país nesta quarta

Uma zona de umidade provocará nesta quarta-feira, 9, a formação de grande quantidade de nuvens e a condição para chuva em Estados da Região Norte, Centro-Oeste, parte de São Paulo, de Minas e do Rio.

Em algumas localidades, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), poderá chover forte e haverá condição para grande acúmulo. Áreas de instabilidade no Sul do Brasil causarão pancadas de chuva no oeste da Região.

A umidade que vem do mar causará chuva isolada no nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. O dia terá variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva de forma localizada no Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia. Nas demais localidades do país, o dia terá sol e variação de nuvens.