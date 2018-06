Chuva volta à capital paulista na madrugada deste sábado Uma chuva fraca começou a cair em praticamente toda a cidade de São Paulo no início da madrugada deste sábado, após muitos dias de estiagem. Por volta das 4h45 a chuva ganhou um pouco mais de intensidade e, na zona norte, os termômetros de rua que chegaram a registrar 25 graus às 23 horas de sexta-feira, marcavam 19 graus, embora a sensação de frio fosse maior. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a situação no trânsito era tranqüila até as 3h30 desta madrugada, sem o registro de pontos de alagamentos. Ainda, segundo a CET, uma árvore de grande porte caiu, por volta da 1h30, na pista local da Marginal do Pinheiros sentido Interlagos/Castelo Branco, em um trecho que fica a 500 metros após a Ponte do Morumbi, na zona sul da cidade. Três faixas de rolamento tiveram de ser interditadas para que funcionários da Prefeitura trabalhassem na retirar a árvore do local. O fim de semana será de temperaturas baixas na capital paulista. A temperatura máxima que chegou a 29 graus na sexta-feira, cai para 22 graus no sábado e para 14 graus, domingo. O frio e a chuva também vão predominar em quase todo o País, mas principalmente nas regiões dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. No Norte vai chover forte e no Sul há possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. A semana começa com bastante frio. A mudança no tempo é justificada pela frente fria que vem do sul e traz com ela uma massa de ar frio que muda a temperatura em todo Estado até a próxima quarta-feira. Com o aumento da nebulosidade em algumas regiões do Brasil, desde quinta-feira, 27, o problema da baixa umidade relativa do ar começa a ser resolvido. Em São José dos Campos, por exemplo, a umidade relativa do ar, que na última quinta-feira ficou em 17%, nesta sexta subiu para 32%. Acima de 40% a qualidade do ar melhora. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) as temperaturas vão cair drasticamente neste fim de semana em todo Estado. Na região mais fria do Estado, em Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, as mínimas devem variar de 2 a 7 graus e as máximas não passam de 14 graus.