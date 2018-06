Chuvas afetam mais de 130 mil em MS e deixam 19 cidades em emergência

SÃO PAULO - Mais de 130 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas das últimas semanas no Mato Grosso do Sul. Os dados são do relatório divulgado nesta segunda-feira, 21, pela Defesa Civil do Estado.

Entre os afetados, há 81 desabrigados e 402 desalojados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva para os próximos dias na região. Ao todo, 19 municípios decretaram situação de emergência e outros seis avaliam o estrago para saber da necessidade de entrar no mesmo estado.

As cidades que estão em emergência ou estudam decretá-la são: Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Paranaíba, Aquidauana, Campo Grande, Coxim, São Gabriel do Oeste, Nioaque, Maracajú, Santa Rita do Pardo, Ivinhema, Bonito, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Miranda, Alcinópolis, Rio Verde de Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Terrenos, Rio Brilhante Bandeirantes, Corguinho, Rochedo e Dourados.