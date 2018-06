Chuvas atingem 10 Estados brasileiros e deixam 38 mortos

As fortes chuvas e enchentes dos últimos dias já deixaram um saldo de 38 mortos e 796.878 pessoas afetadas, segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional.

As mortes foram registradas no Ceará (12), Maranhão (9), Bahia (7), Alagoas (4), Amazonas (5) e Santa Catarina (1).

Os danos atingiram 287 municípios localizados em dez Estados: Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Amazonas, Pará e Santa Catarina.

Segundo a Sedec, cestas de alimentos, material de limpeza e kits de abrigamento foram enviadas para os Estados afetados.

Na região Nordeste, o Ceará tem 69 municípios atingidos, enquanto Maranhão tem 64, Piauí 33, Paraíba 19, Rio Grande do Norte 15, Bahia 8 e Alagoas 3. Na Norte, 38 municípios do Amazonas sofrem com aos danos, com 265.958 pessoas afetadas, sendo 44.609 desalojadas e 9.629 desabrigadas. Já no Pará são 28 municípios e 25.985 pessoas afetadas. Em Santa Catarina, 10 municípios foram atingidos e uma população de 3.550 pessoas.