Chuvas atingem região Sul do País nesta segunda-feira

Esta segunda-feira, 5, deve ser de instabilidade forte no Rio Grande do Sul, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O motivo é o transporte de ar quente e úmido para o Sul do País, associado ao padrão de ventos em altitude. Também há previsão de pancadas de chuvas em Santa Catarina e no Paraná.

Ao longo do dia uma onda frontal deve se formar entre o nordeste da Argentina, o centro-sul do Estado gaúcho e o Uruguai, o que intensificará os ventos de norte entre o Paraguai, o norte da Argentina e o Sul do Brasil. Isso aumenta a condição para pancadas de chuva fortes, trovoadas, rajadas de vento e ocasional queda de granizo. Os acumulados de chuva em 24 horas poderão ficar acima de 200 milímetros, principalmente no sul do Rio Grande do Sul, região de campanha e o centro-norte do Uruguai.

Em Santa Catarina a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia, porém de forma mais localizada. Mesmo assim, elas devem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Já no Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste e norte de São Paulo, leste de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo haverá tempo abafado com possibilidade de pancadas de chuva de forma localizada, mas também associadas a trovoadas.

Nas demais áreas do Centro-Oeste, oeste da Bahia, centro-oeste de Minas Gerais - incluindo o Triângulo Mineiro - e áreas da região Norte haverá pancadas de chuva, com condições para chuva forte principalmente entre o oeste de Minas Gerais, sul de Goiás e do Mato Grosso, Rondônia, Acre e oeste do Amazonas. As temperaturas, nessas regiões, estarão estáveis.