Chuvas aumentam níveis das Cataratas do Iguaçu; passeios e visitas são suspensos

CURITIBA - As fortes chuvas que caíram sobre o Paraná neste fim de semana refletiram na vazão do Rio Iguaçu e nas Cataratas do Iguaçu, com um volume de água 30 vezes maior que o normal. Segundo dados divulgados pela Copel, durante a manhã foi registrado um volume de 46,3 milhões litros por segundo (l/s) e bateu o recorde, que era de 35 milhões l/s, registrado em 1983. Por questões de segurança, os passeios de barco e também as visitas pelas passarelas foram suspensas. Além disso, o restaurante localizado próximo ao rio também fechou por causa da subida no nível do rio.

Durante a tarde, a Defesa Civil informou que 79 municípios tiveram decretado estado de emergência, sendo que 77 por decreto do governo estadual e dois por decretos municipais - São Miguel do Iguaçu e Ortigueira.

Em novo balanço, a Defesa Civil ampliou de 86 para 101 o número de municípios atingidos pelas chuvas. Foram afetados 55.659 moradores.

Desaparecida. Até o início da manhã, os bombeiros ainda não haviam localizado a criança desaparecida em Guarapuava, na região centro-sul do Estado. Até agora, nove pessoas morreram no Estado, nas seguintes cidades: Medianeira (2), Guarapuava (2), Laranjeiras do Sul (1), Campina do Simão (1), Guaraniaçu (1), Sulina (1) e em Quedas do Iguaçu (1).

Nas estradas existem 51 pontos de interdição, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. A mais atingida é a rodovia BR-277, que liga o Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, com dez pontos de interdição.