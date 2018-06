Chuvas causam 24 mortes em 5 estados do País, diz ministério

As chuvas já causaram 24 mortes em cinco Estados do País. As mortes foram registradas no Ceará (9), Maranhão (6), Alagoas (4), Amazonas (4) e Santa Catarina (1). Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, 737.934 pessoas já foram afetadas.

Ao todo, 270 municípios foram atingidos em dez Estados: Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Amazonas, Pará e Santa Catarina. Segundo a Sedec, cestas de alimentos, material de limpeza e kits de abrigamento foram enviados para as áreas afetadas.

Ainda segundo a Secretaria, no Nordeste, o Ceará, atualmente, é o Estado que tem o maior número de municípios atingidos (65), seguidos pelo Maranhão (61), Piauí (29), Paraíba (19), Rio Grande do Norte (13), Bahia (4) e Alagoas (3). Na região Norte, o Estado do Amazonas tem 38 cidades atingidas. Já no Pará são 28. Em Santa Catarina, os danos causados pela chuva atingiram 10 municípios.