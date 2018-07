Chuvas causam prejuízos em bairros do Rio Choveu forte durante meia hora em várias regiões do Grande Rio. Por causa do temporal, o aeroporto internacional e o Santos Dumont ficaram fechados, mas já reabriram, segundo a Globo News. A ponte Rio-Niterói foi fechada durante dez minutos nesta tarde por causa dos fortes ventos e da chuva. O tempo ruim causou problemas em vários bairros, como a zona oeste da cidade e na Baixada Fluminense. O prejuízo foi maior para os moradores de Duque de Caixas e em São João do Meriti, regiões onde a água invadiu dezenas de casas.