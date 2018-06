Chuvas causam seis mortes em Pernambuco

RECIFE - Seis pessoas morreram - quatro delas de uma mesma família - na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, devido às fortes chuvas registradas neste sábado, 16. Os temporais também provocaram a interdição da BR-101 em dois pontos: nos dois sentidos no quilômetro 61, na região metropolitana, por alagamentos, e no sentido João Pessoa-Recife, no quilômetro 9, no município de Goiana, de acordo com o policial de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marcílio Sátiro.

Na noite de ontem, uma barreira deslizou na Estrada de Aldeia, município metropolitano de Camaragibe, soterrando uma casa localizada em um vale, sob a barreira. Josefa Joana da Conceição, de 52 anos, os netos Letícia, 7, e Paulo Sérgio, 15, e sua nora, identificada como Elisabete, morreram. Outras duas pessoas da família ficaram feridas. Todos foram resgatados por moradores da área.

Em Olinda, Gabriela Santos, de 13 anos, que havia caído em um bueiro aberto também na noite de ontem, teve seu corpo encontrado neste domingo. Hoje, um deslizamento de barreira ocorrida às 5h03 no bairro de Vasco da Gama, zona norte do Recife, provocou a morte de Rodrigo de Almeida, de 23 anos, por soterramento. De acordo com o Corpo de Bombeiros - uma equipe ainda trabalha no local - há suspeita de mais três pessoas soterradas.