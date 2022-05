Chuvas causam três mortes em Santa Catarina

As chuvas intensas dos últimos três dias em Santa Catarina afetaram 119 municípios, sendo que nove já decretaram situação de emergência. Foram registradas três mortes e 7,1 mil pessoas estão desalojadas e 518 desabrigadas. Ao todo, 44 mil pessoas foram atingidas e a região mais prejudicada é a do litoral sul, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil na tarde desta quinta-feira, 5.

As principais ocorrências são deslizamentos, alagamentos e queda de árvores e muros. Nove cidades decretaram situação de emergência: Araranguá, Tubarão, Orleans, Forquilhinha, Maracajá, no litoral sul; Taió e Laurentino, no Alto Vale do Itajaí; e Lages, Urubici e São Joaquim, na Serra; região onde foram registradas três mortes. Os dois primeiros óbitos ocorreram na terça-feira, 3, em São Joaquim, após dois homens sofrerem um acidente de carro, que caiu em um córrego às margens da rodovia. E a terceira foi registrada nesta quinta-feira, na rodovia SC-110, em Urubici, quando o corpo de um homem que estava desaparecido após ter sido arrastado pela enxurrada foi encontrado pelos bombeiros.

As chuvas foram causadas por um ciclone extratropical. A previsão é de que o ciclone se afaste para o alto mar e o tempo permaneça firme nos próximos dias. Mas o estado de alerta continua, principalmente para ocorrências de deslizamentos devido aos altos volumes acumulados, que vão de 200 mm a 380 mm, mais que o dobro esperado para o mês inteiro. Os três maiores volumes de chuva foram registrados em São Martinho (380 mm), Anitápolis (366 mm) e Santa Rosa de Lima (362 mm), no litoral sul.

Os níveis dos rios subiram de forma significativa e atingiram estado de alerta para inundação principalmente na Bacia do Rio Tubarão, nas regiões do litoral sul e planalto sul, mas também no Oeste, Meio Oeste e Alto Vale do Itajaí. O trânsito precisou ser interrompido em diversos pontos das rodovias estaduais por causa de alagamentos e deslizamentos de terra, mas a maior parte foi liberada.

Dezenas de municípios também registraram falta de luz e de água nas regiões mais afetadas. O governo do Estado informou que ambos os sistemas devem ser normalizados nos próximos dias. As aulas foram canceladas em 154 escolas estaduais, por causa da dificuldade de locomoção dos estudantes. A Defesa Civil informou que continua monitorando a situação em todo Estado e entregando itens de assistência humanitária, além de cestas básicas e atendendo as demandas locais nas cidades mais atingidas.