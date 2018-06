Chuvas: chega a 207 número de cidades em situação de emergência em MG

Ricardo Valota, do estadão.com,br,

SÃO PAULO - Subiu para 207 o número de cidades mineiras que decretaram situação de emergência em razão das chuvas desde outubro de 2011. O número de cidades que apenas informaram danos relativos à chuva chega a 45, totalizando 252 municípios afetados até o momento.

Dados divulgados pela Coordenaria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais apontam mais de 101 mil pessoas desalojadas, 8,6 mil desabrigadas, 18 mortas, uma desaparecida, e 186 feridas. A soma de casas danificadas parcialmente ou destruídas chega a 26.810; em relação às pontes, o total é de 1.243.

As cidades onde foram registradas mortes são: Belo Horizonte, Reduto, Governador Valadares, Visconde do Rio Branco, Ouro Preto, Guidoval, União de Minas, Guaraciaba, Além Paraíba, Ponte Nova e Santo Antonio do Rio Abaixo.

Na quarta-feira, 25, foram realizados os quatro últimos registros de decretação de emergência. As cidades cadastradas pela Defesa Civil foram São João da Ponte, Manga, Alfenas e Carangola.